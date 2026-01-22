Ричмонд
Александр Терентьев возглавил Общественную палату Татарстана

Новым председателем Общественной палаты Татарстана избран Александр Терентьев, ранее занимавший должность полномочного представителя раиса республики в Государственном совете Татарстана. Об этом сообщает «Татар-информ».

Источник: Коммерсантъ

Решение принято на первом заседании Общественной палаты Татарстана VIII созыва, которое прошло с участием главы республики Рустама Минниханова. Кандидатуру Терентьева члены Общественной палаты Татарстана поддержали единогласно.

На посту председателя он сменил Зилю Валееву, которая возглавляла Общественную палату в течение шести лет.

Ранее сообщалось, что функции полномочного представителя Раиса Татарстана в Госсовете республики будет исполнять руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров.