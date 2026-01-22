Александр Терентьев возглавил Общественную палату Татарстана

Решение принято на первом заседании Общественной палаты Татарстана VIII созыва, которое прошло с участием главы республики Рустама Минниханова. Кандидатуру Терентьева члены Общественной палаты Татарстана поддержали единогласно.
На посту председателя он сменил Зилю Валееву, которая возглавляла Общественную палату в течение шести лет.
Ранее сообщалось, что функции полномочного представителя Раиса Татарстана в Госсовете республики будет исполнять руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров.