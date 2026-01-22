Трамп рассказал, когда члены его команды рассчитывают встретиться с Путиным

Он напомнил, что сегодня встретится с Владимиром Зеленским.
«И мы обсудим это на встрече с президентом Путиным сегодня или завтра. У нас есть люди, которые уже направляются туда», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в швейцарском Давосе.
Он выразил мнение, что участники переговоров по украинскому урегулированию «приближаются» к выработке возможного решения.
