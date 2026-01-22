Ричмонд
Трамп рассказал, когда члены его команды рассчитывают встретиться с Путиным

ДАВОС, 22 янв — РИА Новости. Представители администрации США рассчитывают провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в четверг или пятницу, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

Он напомнил, что сегодня встретится с Владимиром Зеленским.

«И мы обсудим это на встрече с президентом Путиным сегодня или завтра. У нас есть люди, которые уже направляются туда», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в швейцарском Давосе.

Он выразил мнение, что участники переговоров по украинскому урегулированию «приближаются» к выработке возможного решения.

