Токаев подписал устав Совета мира и Трамп похлопал его по плечу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Акорды.

В церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран, в том числе Армении, Азербайджана, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Узбекистана и Монголии.

На видео во время подписания видно, как лидеры США и Казахстана о чем-то поговорили, и Трамп даже похлопал Токаева по плечу.

Напомним, РК вошла в состав стран-учредителей объединения.

Совет мира.

В американских СМИ звучат мнения, что новая международная организация может стать конкурентом ООН. В частности, Financial Times пишет, что в перспективе может выполнять посредническую роль при урегулировании других международных конфликтов. Хоть в названии организации и отражено, что она занимается урегулированием конфликта в секторе Газа, американские чиновники уже предложили позволить совету выступать посредником в других горячих точках, таких как Украина и Венесуэла. В уставе Совета Газа не упоминается.

Членство — платное.

Агентство Bloomberg уточняет, что для получения постоянного членства в организации странам-участницам необходимо внести взнос в размере 1 млрд долларов. В противном случае их участие будет ограничено трехлетним сроком. Эти средства планируется направить на восстановление сектора Газа. «Курсив» запросил в МИД РК, будет ли страна вносить взнос для постоянного членства и надеется получить ответ в ближайшее время.

