Токаев подписал устав Совета мира и Трамп похлопал его по плечу

В американских СМИ звучат мнения, что новая международная организация может стать конкурентом ООН. В частности, Financial Times пишет, что в перспективе может выполнять посредническую роль при урегулировании других международных конфликтов. Хоть в названии организации и отражено, что она занимается урегулированием конфликта в секторе Газа, американские чиновники уже предложили позволить совету выступать посредником в других горячих точках, таких как Украина и Венесуэла. В уставе Совета Газа не упоминается.