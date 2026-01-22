Американист: Трамп сдал назад по вопросу Гренландии

Эксперт допустил, что покупка Гренландии пока отодвинута, а Дональд Трамп дал понять, что Конгресс не позволит ему осуществить такую сделку. По мнению Дробницкого, сейчас американский политик будет утверждать, что он добился успеха, поскольку систему ПРО «Золотой купол» теперь можно установить в Гренландии, но по факту отступил.