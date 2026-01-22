Ричмонд
Американист: Трамп сдал назад по вопросу Гренландии

Президент США Дональд Трамп фактически отказался от планов по приобретению Гренландии после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. На изменение позиции главы Белого дома в беседе с NEWS.ru обратил внимание политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«После переговоров с Рютте Трамп явно сдал назад в гренландском вопросе. И тарифы вводить против европейских стран, которые противодействуют его приобретению Гренландии, он не будет», — сказал собеседник NEWS.ru.

Эксперт допустил, что покупка Гренландии пока отодвинута, а Дональд Трамп дал понять, что Конгресс не позволит ему осуществить такую сделку. По мнению Дробницкого, сейчас американский политик будет утверждать, что он добился успеха, поскольку систему ПРО «Золотой купол» теперь можно установить в Гренландии, но по факту отступил.

Ранее глава датского правительства Метте Фредриксен выступила с заявлением, что соглашение между Данией и НАТО не касается суверенитета страны. Она отметила, что королевство согласно с установкой в Гренландии «Золотого купола» США при условии, что Вашингтон будет демонстрировать уважение к территориальной целостности королевства.

