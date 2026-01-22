Политологи рассказали, стоит ли России вступать в «Совет мира»

«Совет мира» — краш-тест для элиты старого миропорядка
Во-первых, не вижу подмены ООН. Организация создавалась, как результат ялтинских договоренностей СССР, США и Великобритании о том, как дальше жить. И рядом за столом не было никаких других стран, в том числе, Китая, Саудовской Аравии или Франции.
Эксперт поясняет, что задачей ООН является управление консенсусом по гуманитарным вопросам. Сначала организация справлялась с этим, но потом разрослась, потеряла эффективность и стала площадкой политической борьбы. Более того, предыдущих договоренностей СССР, США и Великобритании сегодня недостаточно.
Во-вторых, СМ — это краш-тест для элиты старого миропорядка. Кто понимает, что так дальше жить не получится, все может закончиться ядеркой и идет в СМ, то есть за стол «Новой Ялты».
«Совет мира» — «политбюро» мирового большинства
О перспективах изменения ключевых акторов мировой политики пишет политолог Федор Лукьянов.
Парадоксально, но трамповский «Совет мира» начинает приобретать контуры своеобразного «политбюро» того самого мирового большинства, о котором мы говорим уже некоторое время. Только внезапно под американской эгидой. Европа и западные союзники США медлят, дистанцируются или отказываются, зато прочие страны охотно присоединяются.
Кто может стать ключевыми игроками в «Совете мира»
«Совет мира» Дональда Трампа осторожно подводит системную базу под его залихватское реформаторство, пишет политолог Алексей Наумов. Он поясняет, что ООН и Совбез организации не очень отвечает тому миру, который строит американский лидер — миру зон влияния с опорой на силу и концерт великих держав.
России, тем не менее, выгодно держаться за Совбез и за ООН. Когда Совет Безопасности только создавался, он зафиксировал баланс сил в мире на тот момент, и по праву предоставил СССР постоянное членство и право вето. При новых «прикидках» Россию, вероятнее всего, захотят этого мощного козыря лишить — хотя очевидно, что постоянное членство таких титанов мировой политики, как нынешние Великобритания и Франция, там оправдано еще меньше.
«Совбез трамповского плана мира» может выглядеть так: США, Россия, Индия, Китай, пишет эксперт. Он также отмечает, что почетными членами без право вето могут стать Франция, Великобритания, Япония. По Германии вопрос остается открытым.
Роль Совета будет такой же, как у нынешнего Совета Безопасности ООН, считает Наумов. Она заключается в том, чтобы не допустить большой войны между ядерными державами и заставить остальные страны придерживаться правил.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал устав «Совет мира». На данный момент к организации присоединились 19 государств. Планируется, что «Совет мира» будет работать в партнерстве с ООН.