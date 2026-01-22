Ричмонд
Политологи рассказали, стоит ли России вступать в «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в «Совет мира». Свое предложение российскому президенту он обосновал тем, что Россия и ее лидер имеют большой вес на арене мировой политики. Владимир Путин поддержал идею Трампа, заявив, что РФ готова передать «Совету мира»1 млрд долларов из замороженных средств. Редакция Новостей Mail узнала, что думают эксперты о перспективе вхождения России в новую организацию.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Совет мира» — краш-тест для элиты старого миропорядка

Об этом пишет профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов в своем телеграм-канале. Он придерживается мнения, что России надо присоединиться к «Совету мира».

Во-первых, не вижу подмены ООН. Организация создавалась, как результат ялтинских договоренностей СССР, США и Великобритании о том, как дальше жить. И рядом за столом не было никаких других стран, в том числе, Китая, Саудовской Аравии или Франции.

Марат Баширов
политолог, профессор НИУ ВШЭ

Эксперт поясняет, что задачей ООН является управление консенсусом по гуманитарным вопросам. Сначала организация справлялась с этим, но потом разрослась, потеряла эффективность и стала площадкой политической борьбы. Более того, предыдущих договоренностей СССР, США и Великобритании сегодня недостаточно.

Во-вторых, СМ — это краш-тест для элиты старого миропорядка. Кто понимает, что так дальше жить не получится, все может закончиться ядеркой и идет в СМ, то есть за стол «Новой Ялты».

Марат Баширов
политолог, профессор НИУ ВШЭ

«Совет мира» — «политбюро» мирового большинства

О перспективах изменения ключевых акторов мировой политики пишет политолог Федор Лукьянов.

Парадоксально, но трамповский «Совет мира» начинает приобретать контуры своеобразного «политбюро» того самого мирового большинства, о котором мы говорим уже некоторое время. Только внезапно под американской эгидой. Европа и западные союзники США медлят, дистанцируются или отказываются, зато прочие страны охотно присоединяются.

Федор Лукьянов
политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Кто может стать ключевыми игроками в «Совете мира»

«Совет мира» Дональда Трампа осторожно подводит системную базу под его залихватское реформаторство, пишет политолог Алексей Наумов. Он поясняет, что ООН и Совбез организации не очень отвечает тому миру, который строит американский лидер — миру зон влияния с опорой на силу и концерт великих держав.

России, тем не менее, выгодно держаться за Совбез и за ООН. Когда Совет Безопасности только создавался, он зафиксировал баланс сил в мире на тот момент, и по праву предоставил СССР постоянное членство и право вето. При новых «прикидках» Россию, вероятнее всего, захотят этого мощного козыря лишить — хотя очевидно, что постоянное членство таких титанов мировой политики, как нынешние Великобритания и Франция, там оправдано еще меньше.

Алексей Наумов
политолог

«Совбез трамповского плана мира» может выглядеть так: США, Россия, Индия, Китай, пишет эксперт. Он также отмечает, что почетными членами без право вето могут стать Франция, Великобритания, Япония. По Германии вопрос остается открытым.

Роль Совета будет такой же, как у нынешнего Совета Безопасности ООН, считает Наумов. Она заключается в том, чтобы не допустить большой войны между ядерными державами и заставить остальные страны придерживаться правил.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал устав «Совет мира». На данный момент к организации присоединились 19 государств. Планируется, что «Совет мира» будет работать в партнерстве с ООН.

