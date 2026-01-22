Ричмонд
МИД призвал к деэскалации ситуации в Иране

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва находится в контакте с Тегераном по поводу складывающейся в Иране ситуации, призывает к деэскалации, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.

«Мы находимся в постоянном плотном контакте с иранскими партнерами, которые делятся с нами оценками складывающейся обстановки. Последовательно выступаем за деэскалацию напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом. Настойчиво призываем вовлеченные стороны воздерживаться от опрометчивых и безрассудных шагов», — сказала Захарова на брифинге в четверг.

