МИД призвал к деэскалации ситуации в Иране

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.