Трамп подписал устав Совета мира. Сколько стран присоединились

Церемония подписания прошла на экономическом форуме в Давосе.
По словам Трампа, у совета есть все шансы стать одной из важнейших из когда-либо учрежденных международных организаций.
У ООН есть огромный потенциал. И я считаю, что сочетание Совета мира с теми людьми, которые собрались здесь, вместе с ООН может стать чем-то по-настоящему уникальным для мира — для всего мира, а не только для США", — заявил Трамп.
Сообщается, что вместе с США устав Совета мира подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.
Возглавлять созданную организацию будет сам Трамп. По его словам, совет будет работать «в сотрудничестве» с ООН.
Как только этот совет будет полностью сформирован, мы можем делать практически все, что захотим, и будем делать это совместно с ООН", — добавил Трамп.
Напомним, о создании Совета мира в секторе Газа Трамп объявил 16 января. Как заявлялось, цель организации — содействовать стабильности, обеспечить мир и восстановить «надежное и законное» управление в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения.
В состав ее исполнительного комитета вошли госсекретарь США Марк Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
19 января мы рассказывали, что Беларусь получила приглашение вступить в организацию от Дональда Трампа. На следующий день Александр Лукашенко от имени страны подписал документ о присоединении к совету.