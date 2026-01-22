Эксперт оценил, как быстро ЕС может нарастить ядерный арсенал

Константин Сивков добавил, что другие страны Европы, даже имея намерение обзавестись ядерным оружием, не в состоянии создать ядерные запасы в приемлемые сроки. Он напомнил, что в Великобритании на вооружении есть ядерное оружие, но оно производится в США и контролируется американскими военными.