Эксперт оценил, как быстро ЕС может нарастить ядерный арсенал

Эксперт добавил, что Франция обладает развитой промышленностью по выпуску ядерных боеголовок, в республике работают предприятия по обогащению урана. По его словам, чтобы сейчас увеличить арсенал ядерного оружия, Европе требуется нарастить объемы ядерного производства во Франции.
Константин Сивков добавил, что другие страны Европы, даже имея намерение обзавестись ядерным оружием, не в состоянии создать ядерные запасы в приемлемые сроки. Он напомнил, что в Великобритании на вооружении есть ядерное оружие, но оно производится в США и контролируется американскими военными.
Ранее стало известно о планах стран Европы организовать выпуск собственного ядерного оружия, так как будущее альянса с США вызывает вопросы. Европейские политики обсуждают, могут ли они рассчитывать на защиту Франции и Великобритании или им лучше финансировать разработку собственных ядерных боеголовок.