В Новосибирске губернатор Травников оценил эффект от запуска движения по Четвёртому мосту через Обь

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что запуск рабочего движения по Четвёртому мосту через Обь уже дал положительный эффект для транспортной ситуации в городе, однако говорить о конечных результатах пока рано. Об этом глава региона сообщил в интервью Сиб.фм.