В Новосибирске губернатор Травников оценил эффект от запуска движения по Четвёртому мосту через Обь

По словам губернатора, открытие движения по мостовому переходу и ряду съездов на левом берегу стало оправданным решением, несмотря на то, что весь транспортный комплекс объекта ещё не завершён.
«Это дало автомобилистам дополнительный маршрут и позволило начать накапливать опыт эксплуатации и организации движения. Уже сегодня мы видим определённый эффект», — отметил Травников.
При этом губернатор подчеркнул, что полноценную оценку эффективности Четвёртого моста можно будет дать только после завершения всех работ — строительства развязок, съездов и тоннелей, входящих в единый инфраструктурный комплекс.
Он напомнил, что Четвёртый мост — это масштабная система транспортных развязок, которая должна обеспечить полную пропускную способность объекта. Власти региона ожидают, что после завершения всех этапов проекта мост существенно снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Новосибирска.
Ранее губернатор Травников рассказывал о строительстве пятого моста через Обь.