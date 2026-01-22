Ричмонд
В Новосибирске губернатор Травников оценил эффект от запуска движения по Четвёртому мосту через Обь

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что запуск рабочего движения по Четвёртому мосту через Обь уже дал положительный эффект для транспортной ситуации в городе, однако говорить о конечных результатах пока рано. Об этом глава региона сообщил в интервью Сиб.фм.

Источник: Сиб.фм

По словам губернатора, открытие движения по мостовому переходу и ряду съездов на левом берегу стало оправданным решением, несмотря на то, что весь транспортный комплекс объекта ещё не завершён.

«Это дало автомобилистам дополнительный маршрут и позволило начать накапливать опыт эксплуатации и организации движения. Уже сегодня мы видим определённый эффект», — отметил Травников.

При этом губернатор подчеркнул, что полноценную оценку эффективности Четвёртого моста можно будет дать только после завершения всех работ — строительства развязок, съездов и тоннелей, входящих в единый инфраструктурный комплекс.

Он напомнил, что Четвёртый мост — это масштабная система транспортных развязок, которая должна обеспечить полную пропускную способность объекта. Власти региона ожидают, что после завершения всех этапов проекта мост существенно снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Новосибирска.

Ранее губернатор Травников рассказывал о строительстве пятого моста через Обь.