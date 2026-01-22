Лукашенко раскрыл, на что всегда найдут деньги в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, которая состоялась 22 января, раскрыл, на что всегда найдут деньги в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Глава Беларуси озвучил пожелание, чтобы белорусские ученые развивали научные школы, а также совершали новые открытия. Он уточнил, что подобному в стране всяческим образом будут способствовать.
— Мы всячески будем этому способствовать. На конкретные научные дела мы всегда найдем и деньги, и время, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент заявил, что гордится достижениями белорусских ученых, однако и предъявляет требования.
— Почему — я уже сказал: без науки сегодня невозможно, — пояснил глава государства.
