Лукашенко раскрыл, на что всегда найдут деньги в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, которая состоялась 22 января, раскрыл, на что всегда найдут деньги в Беларуси. Подробности приводит БелТА.