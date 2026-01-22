Ричмонд
Лукашенко раскрыл, на что всегда найдут деньги в Беларуси

Лукашенко сказал, на что всегда найдут и время, и деньги в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, которая состоялась 22 января, раскрыл, на что всегда найдут деньги в Беларуси. Подробности приводит БелТА.

Глава Беларуси озвучил пожелание, чтобы белорусские ученые развивали научные школы, а также совершали новые открытия. Он уточнил, что подобному в стране всяческим образом будут способствовать.

— Мы всячески будем этому способствовать. На конкретные научные дела мы всегда найдем и деньги, и время, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил, что гордится достижениями белорусских ученых, однако и предъявляет требования.

— Почему — я уже сказал: без науки сегодня невозможно, — пояснил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси денежный человек.

Тем временем Лукашенко признал, что есть много недостатков и косяков здравоохранения Беларуси.

Вместе с тем Лукашенко назвал второе правительство Беларуси.

