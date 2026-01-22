Ричмонд
Зеленский встретился с Трампом в Давосе

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Давосе уже началась, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

Источник: Reuters

Зеленский прибыл в Швейцарию 22 января в 13:00 по местному времени (15:00 мск).

Накануне, выступая с речью в Давосе, Трамп анонсировал встречу с президентом Украины, при этом он употребил слово «сегодня», хотя Зеленского не было в Давосе. По словам американского лидера, и президент России Владимир Путин, и Зеленский хотят заключить сделку, а сам он стремится помочь с разрешением конфликта.

Позже пресс-служба Белого дома уточнила, что переговоры президентов запланированы на четверг, 22 января.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию конфликта с Украиной, в том числе на основе предложенного США мирного плана. По словам Зеленского, Киев и Вашингтон находятся «не на одной стороне» в некоторых вопросах.

