Зеленский встретился с Трампом в Давосе

Зеленский прибыл в Швейцарию 22 января в 13:00 по местному времени (15:00 мск).
Накануне, выступая с речью в Давосе, Трамп анонсировал встречу с президентом Украины, при этом он употребил слово «сегодня», хотя Зеленского не было в Давосе. По словам американского лидера, и президент России Владимир Путин, и Зеленский хотят заключить сделку, а сам он стремится помочь с разрешением конфликта.
Позже пресс-служба Белого дома уточнила, что переговоры президентов запланированы на четверг, 22 января.
Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию конфликта с Украиной, в том числе на основе предложенного США мирного плана. По словам Зеленского, Киев и Вашингтон находятся «не на одной стороне» в некоторых вопросах.