Полковник Ходаренок: слова нового главы МО Украины раскрыли истинную суть конфликта

~Своим заявлением Михаил Федоров более чем ясно продемонстрировал крайне низкий уровень стратегического мышления.~ Если бы глава военного ведомства Украины хотя бы в первом приближении был стратегом (а он обязан быть им по занимаемой должности), то он в своих программных выступлениях должен был сказать о стратегических целях военных действий и задачах Вооруженных сил Украины, остановился бы на их содержании, последовательности и способах выполнения. Обязательно бы сказал, какие для этого необходимы силы и средства, как их распределить и согласовать усилия стратегических группировок. Наконец, не забыл бы и о всестороннем обеспечении и управлении ими в интересах успешного достижения политических целей в войне.