Полковник Ходаренок: слова нового главы МО Украины раскрыли истинную суть конфликта

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что стратегическая цель Киева — это убийство 50 тыс. российских солдат каждый месяц. Что стоит за этими словами и какой сигнал они посылают Западу, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Для начала подчеркнем, что министр обороны Украины Михаил Федоров в очередной раз показал, что конфликт Киева и Москвы отнюдь не представляет собой битву между светом и тьмой, демократией и автократией, отражение вторжения азиатских варваров на территорию цивилизованной Европы, как это без устали транслируют в Киеве.
Безостановочными стараниями военно-политического руководства Незалежной и лично президента Владимира Зеленского это вооруженное противостояние давно переведено в плоскость межэтнического конфликта, где замковым камнем является ненависть ко всему русскому, и слова главы военного ведомства Украины — лишнее тому подтверждение.
~Своим заявлением Михаил Федоров более чем ясно продемонстрировал крайне низкий уровень стратегического мышления.~ Если бы глава военного ведомства Украины хотя бы в первом приближении был стратегом (а он обязан быть им по занимаемой должности), то он в своих программных выступлениях должен был сказать о стратегических целях военных действий и задачах Вооруженных сил Украины, остановился бы на их содержании, последовательности и способах выполнения. Обязательно бы сказал, какие для этого необходимы силы и средства, как их распределить и согласовать усилия стратегических группировок. Наконец, не забыл бы и о всестороннем обеспечении и управлении ими в интересах успешного достижения политических целей в войне.
Министр обороны Украины мог бы и порассуждать о разгроме группировок противника, овладении стратегической инициативой, захвате важных рубежей и создании условий для перехода в стратегическое наступление («контрнаступ», как любят говорить в Киеве) или об организации последующих оборонительных действий.
Но подобная терминология новому главе военного ведомства Незалежной, похоже, просто неизвестна.
Безусловно, в ходе военных действий военачальники любой армии любого государства стремятся нанести противнику неприемлемые безвозвратные и санитарные потери, вывести из строя максимальное количество вооружения и военной техники неприятеля и завершить конфликт в максимально короткие сроки. ~Но никто и никогда в открытую не говорит об убийствах военнослужащих противоборствующей стороны.~
А своими словами глава военного ведомства Украины показал, что он достойный наследник всего сонма украинских бандитов — начиная от Бандеры, Коновальца, Мельника и заканчивая Шухевичем. И это лишний раз является напоминанием всему коллективному Западу: «вы поддерживаете бандитов и убийц, а не поборников демократии».
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),