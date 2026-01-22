Александр Краснов стал новым мэром Чапаевска

Стало известно, что будет новым мэром Чапаевска. 22 января прошло итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на этот пост, ее возглавил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Кандидаты на пост мэра представили свои программы.
«Депутаты думы Чапаевска единогласно поддержали кандидатуру Александра Краснова», — прокомментировала пресс-служба Самарской губдумы.
Геннадий Котельников поздравил нового мэра Чапаевска, выразил уверенность, что тот хорошо знает проблемы города и будет ставить реальные задачи для его развития.
Бывший мэр Чапаевска Александр Кузнецов сейчас является врио министра внутренней политики Самарской области.
Ранее главой Камышлинского района стал Айдар Зарипов, а Георгий Выводцев официально стал мэром Отрадного.