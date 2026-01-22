Александр Краснов стал новым мэром Чапаевска

Стало известно, что будет новым мэром Чапаевска. 22 января прошло итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на этот пост, ее возглавил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Кандидаты на пост мэра представили свои программы.