Bloomberg: Карни предложил «программу реабилитации» пострадавшим от США союзникам

«Реабилитационная программа» Карни состоит из двух этапов, говорится в статье.
Великие державы продолжат защищать свои национальные интересы, а значит, будут действовать как захотят. Поэтому просто нужно признать мир таким, каким он сформировался на данный момент.
Они, чтобы выжить, должны сформировать «коалицию пострадавших». Карни признался, что уже пытается наладить связи и создать союзы с другими, менее могущественными державами. Это, на его взгляд, позволит уменьшить уязвимость каждой из них в сферах их интересов. В статье говорится, что такой способ действий знаком каждому: в природе слабые животные сбиваются в стаи, чтобы отбиться от хищника.
Но для этого потребуется время, и пока неясно, как лавировать между Россией Владимира Путина, Китаем Си Цзиньпина и США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.
По мнению издания, всем союзникам Америки понадобится такой прагматизм, чтобы сладить с Трампом. А чтобы покончить с чрезмерной зависимостью от американских денег и диктата, они должны честно признать свои слабости, нарастить военную и экономическую мощь, диверсифицировать торговые отношения и связи в сфере энергетики и безопасности.
Хотя неизвестно, станет ли «реабилитационная программа» Карни успешной, его выступление на ВЭФ в Давосе стало зрелой оценкой того, что ждет «брошенных» союзников США — от Лондона и Берлина до Токио до Сиднея. Более того, диверсификация и переориентация «средних держав», которые Карни сулит им в долгосрочной перспективе, в итоге дорого обойдутся самим же США.