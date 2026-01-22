Ричмонд
Bloomberg: Карни предложил «программу реабилитации» пострадавшим от США союзникам

Пока президента Дональд Трамп разрушает трансатлантический альянс, созданный его предшественниками, его коллега, премьер-министр Канады Марк Карни, представил коллективный план действий для спасения «средних держав», пострадавших от нападок главы Белого дома, но готовых противостоять ему, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Реабилитационная программа» Карни состоит из двух этапов, говорится в статье.

На первом этапе им предлагается признать, что с так называемым либеральным мировым порядком покончено навсегда и нет смысла ни ссылаться на него, ни тосковать по нему.

Великие державы продолжат защищать свои национальные интересы, а значит, будут действовать как захотят. Поэтому просто нужно признать мир таким, каким он сформировался на данный момент.

Второй этап «рехаба» рассчитан на тех, кто «остался не у дел».

Они, чтобы выжить, должны сформировать «коалицию пострадавших». Карни признался, что уже пытается наладить связи и создать союзы с другими, менее могущественными державами. Это, на его взгляд, позволит уменьшить уязвимость каждой из них в сферах их интересов. В статье говорится, что такой способ действий знаком каждому: в природе слабые животные сбиваются в стаи, чтобы отбиться от хищника.

Но для этого потребуется время, и пока неясно, как лавировать между Россией Владимира Путина, Китаем Си Цзиньпина и США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Хотя Карни справляется с этой задачей лучше других: он противостоит американским нападкам, когда может; уступает, когда должен, и одновременно ищет способы укрепить позиции Канады.

По мнению издания, всем союзникам Америки понадобится такой прагматизм, чтобы сладить с Трампом. А чтобы покончить с чрезмерной зависимостью от американских денег и диктата, они должны честно признать свои слабости, нарастить военную и экономическую мощь, диверсифицировать торговые отношения и связи в сфере энергетики и безопасности.

Хотя неизвестно, станет ли «реабилитационная программа» Карни успешной, его выступление на ВЭФ в Давосе стало зрелой оценкой того, что ждет «брошенных» союзников США — от Лондона и Берлина до Токио до Сиднея. Более того, диверсификация и переориентация «средних держав», которые Карни сулит им в долгосрочной перспективе, в итоге дорого обойдутся самим же США.

