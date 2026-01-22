Токаев пожелал Трампу успехов в проведении внутренней политики

АСТАНА, 22 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом в швейцарском Давосе пожелал ему успехов в проведении внутренней политики «здравого смысла», сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
«Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики “здравого смысла”, — написал на своей странице в Telegram Руслан Желдибай.
Пресс-секретарь Токаева отметил, что президенты Казахстана и США провели краткую беседу в ходе церемонии подписания Устава «Совета мира» в Давосе.
«Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространившемся на давосском форуме официальном документе “365 побед президента Дональда Трампа в течение 365 дней” 177-ой победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям», — добавил Желдибай.
Пресс-секретарь сообщил, что Трамп поблагодарил Токаева за поддержку его инициативы о создании «Совета мира».