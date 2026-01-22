Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев пожелал Трампу успехов в проведении внутренней политики

Токаев пожелал Трампу успехов в проведении внутренней политики «здравого смысла».

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 22 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом в швейцарском Давосе пожелал ему успехов в проведении внутренней политики «здравого смысла», сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики “здравого смысла”, — написал на своей странице в Telegram Руслан Желдибай.

Пресс-секретарь Токаева отметил, что президенты Казахстана и США провели краткую беседу в ходе церемонии подписания Устава «Совета мира» в Давосе.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространившемся на давосском форуме официальном документе “365 побед президента Дональда Трампа в течение 365 дней” 177-ой победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям», — добавил Желдибай.

Пресс-секретарь сообщил, что Трамп поблагодарил Токаева за поддержку его инициативы о создании «Совета мира».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше