Трамп: США не придется ничего платить за Гренландию

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. США не надо будет ничего платить за Гренландию, Вашингтон сможет получить весь необходимый военный доступ к острову. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Источник: Reuters

«Мне ничего не надо будет платить. У нас будет полный доступ к Гренландии, у нас будет весь военный доступ, который мы хотим. Мы сможем разместить все необходимое нам на [территории] Гренландии, поскольку мы хотим этого. Речь о национальной и международной безопасности, так что мы не будем платить ничего, кроме того, что мы строим “Золотой купол”, — сказал он.

