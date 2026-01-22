Ричмонд
Санду намекнула, что получит контроль над Приднестровьем

Конституционные власти Молдавии не контролируют территорию Приднестровья. Об этом напомнила журналистам президент республики Майя Санду, добавив слово «пока». Ее заявление в некоторых СМИ расценили как намек на перспективу перехода непризнанного государства под контроль Молдавии, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы не можем внедрять там административно-территориальную реформу, так же как не можем проводить там никакие другие реформы, потому что это территория, которую конституционные власти не контролируют… Пока», — цитирует Санду «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Newsmaker.

Президент Молдавии также уточнила, что статус Гагаузской автономии остается неизменным. Она допустила, что в Гагаузии возможно слияние нескольких мелких населенных пунктов в один крупный, чтобы увеличить объемы финансовых поступлений.

Ранее Санду высказала мнение, что считает правильным вхождение Молдавии в состав Румынии. Она также заявила, что оценивает вступление в Евросоюз для республики как самую реалистичную стратегию выживания.

