Санду намекнула, что получит контроль над Приднестровьем

Президент Молдавии также уточнила, что статус Гагаузской автономии остается неизменным. Она допустила, что в Гагаузии возможно слияние нескольких мелких населенных пунктов в один крупный, чтобы увеличить объемы финансовых поступлений.
