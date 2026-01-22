Ричмонд
США никогда не нуждались в НАТО, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты никогда не нуждались в НАТО и не просили ничего всерьез у альянса.

Источник: Reuters

«Мы никогда в них не нуждались. Мы фактически никогда ничего у них не просили», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

