В Екатеринбург прилетел первый зам Колокольцева: что обсуждали

«Обсудил с первым заместителем главы МВД России Александром Владимировичем Горовым вопросы обеспечения безопасности. Важно обеспечить всестороннюю безопасность — как на мероприятиях, так и в сфере общественного правопорядка», — написал Жога в своем телеграм-канале.
Полпред перечислил несколько главных локаций фестиваля: Дворец водных видов спорта, кампус УрФУ и выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» в Новокольцовском микрорайоне, а также ледовую арену УГМК.
При этом Жога подчеркнул по итогам встречи, что 10 тыс. молодых людей будут не только участвовать в официальной программе, но и развлекаться в городе, что потребует дополнительных мер безопасности.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее начальник главного управления МВД по Свердловской области Александр Мешков назвал подготовку к фестивалю одним из приоритетов работы городской полиции.