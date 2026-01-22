Ричмонд
В Екатеринбург прилетел первый зам Колокольцева: что обсуждали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января, ФедералПресс. Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой прилетел в Екатеринбург, чтобы обсудить подготовку Международного фестиваля молодежи. Об этом сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога.

Источник: предоставлено аппаратом полпредства президента в УрФО

«Обсудил с первым заместителем главы МВД России Александром Владимировичем Горовым вопросы обеспечения безопасности. Важно обеспечить всестороннюю безопасность — как на мероприятиях, так и в сфере общественного правопорядка», — написал Жога в своем телеграм-канале.

Полпред перечислил несколько главных локаций фестиваля: Дворец водных видов спорта, кампус УрФУ и выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» в Новокольцовском микрорайоне, а также ледовую арену УГМК.

При этом Жога подчеркнул по итогам встречи, что 10 тыс. молодых людей будут не только участвовать в официальной программе, но и развлекаться в городе, что потребует дополнительных мер безопасности.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее начальник главного управления МВД по Свердловской области Александр Мешков назвал подготовку к фестивалю одним из приоритетов работы городской полиции.