Трамп признал, что США грозит новый шатдаун

Трамп: США грозит новый шатдаун из-за несогласованности нового бюджета.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business признался, что Соединенным Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.

«У нас есть проблема, потому что я думаю, что произойдет еще один шатдаун демократов… Шатдаун обошелся нам дорого, и я думаю, что они, вероятно, сделают это снова. У меня такое чувство», — сказал американский лидер.

