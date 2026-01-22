Трамп признал, что США грозит новый шатдаун

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business признался, что Соединенным Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.
«У нас есть проблема, потому что я думаю, что произойдет еще один шатдаун демократов… Шатдаун обошелся нам дорого, и я думаю, что они, вероятно, сделают это снова. У меня такое чувство», — сказал американский лидер.
