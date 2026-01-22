Ричмонд
Трамп передал послание Путину

ДАВОС, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину состоит в том, что конфликт на Украине должен завершиться.

Источник: Reuters

«Конфликт должен закончиться», — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, каково его послание Путину.

Он добавил, что США надеются, что конфликт завершится.

