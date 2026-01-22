Аналитик прокомментировал планы Молдавии по выходу из СНГ

Аналитик заметил, что выход Молдавии из СНГ негативно повлияет на организацию, но не станет критическим. В то же время, по его словам, это будет в определенной степени негативный маркер для интеграции на постсоветском пространстве. Однако, как обратил внимание собеседник агентства, сейчас многие «старые» союзы и международные организации находятся в определенной кризисной ситуации. «СНГ показало свою жизнеспособность и устойчивость именно благодаря тому, что в ДНК СНГ уже вложено изначально антикризисное управление: организация образовалась в момент чудовищного экономического кризиса, который сотрясал все страны после развала Советского Союза. Таким образом, у СНГ есть опыт, как нужно вести себя в кризисной ситуации, и опыт пребывания в состоянии нестабильности», — констатировал Татищев.