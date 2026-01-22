Наблюдатели из Беларуси прибыли в Мьянму для мониторинга выборов

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Белорусская делегация прибыла в Мьянму для наблюдения за подготовкой и проведением финального этапа парламентских выборов, сообщил Центризбирком Беларуси.
«В составе делегации — представители партии “Белая Русь” и Федерации профсоюзов Беларуси», — пояснили в ЦИК.
Выборы проходят по трем уровням законодательной власти. Гражданам предстоит избрать депутатов Собрания национальностей (224 места) и Собрания народных представителей (440 мест), а также членов законодательных органов регионального уровня.
Как отметили в ЦИК, из-за текущей ситуации в сфере безопасности в Мьянме голосование разбили на три этапа. Первый состоялся в 102 населенных пунктах 28 декабря прошлого года. Второй — 11 января в 100 населенных пунктах. Предстоящий, финальный, этап должен пройти 25 января в 63 населенных пунктах.
«Белорусские наблюдатели оценят соответствие избирательного процесса международным стандартам и национальному законодательству Мьянмы», — подчеркнули в ЦИК.