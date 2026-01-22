Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наблюдатели из Беларуси прибыли в Мьянму для мониторинга выборов

Финальный этап выборов в две палаты парламента и местные законодательные органы запланирован в Мьянме на предстоящее воскресенье.

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Белорусская делегация прибыла в Мьянму для наблюдения за подготовкой и проведением финального этапа парламентских выборов, сообщил Центризбирком Беларуси.

«В составе делегации — представители партии “Белая Русь” и Федерации профсоюзов Беларуси», — пояснили в ЦИК.

Выборы проходят по трем уровням законодательной власти. Гражданам предстоит избрать депутатов Собрания национальностей (224 места) и Собрания народных представителей (440 мест), а также членов законодательных органов регионального уровня.

Как отметили в ЦИК, из-за текущей ситуации в сфере безопасности в Мьянме голосование разбили на три этапа. Первый состоялся в 102 населенных пунктах 28 декабря прошлого года. Второй — 11 января в 100 населенных пунктах. Предстоящий, финальный, этап должен пройти 25 января в 63 населенных пунктах.

«Белорусские наблюдатели оценят соответствие избирательного процесса международным стандартам и национальному законодательству Мьянмы», — подчеркнули в ЦИК.