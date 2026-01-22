Трамп назвал хорошей свою встречу с Зеленским в Давосе

«Все хотят, чтобы война закончилась», — сказал он в краткой беседе с журналистами. При этом Трамп назвал хорошим нынешний контакт с Зеленским. «Очень хорошая встреча с <…> Зеленским», — сказал глава американской администрации.
«Это продолжающийся процесс», — отметил Трамп, имея в виду дипломатические усилия, направленные на преодоление конфликта на Украине.
