Трамп назвал хорошей свою встречу с Зеленским в Давосе

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Все заинтересованные стороны стремятся к урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил по итогам встречи с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Все хотят, чтобы война закончилась», — сказал он в краткой беседе с журналистами. При этом Трамп назвал хорошим нынешний контакт с Зеленским. «Очень хорошая встреча с <…> Зеленским», — сказал глава американской администрации.

«Это продолжающийся процесс», — отметил Трамп, имея в виду дипломатические усилия, направленные на преодоление конфликта на Украине.

