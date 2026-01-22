Reuters: европейские популисты отворачиваются от Трампа, которым недавно восторгались

Администрация Трампа, согласно статье, неоднократно поддерживала крайне правые европейские партии, которые разделяют с Вашингтоном схожую позицию по ряду вопросов, и помогла легитимизировать движения, которые долгое время сталкивались со стигматизацией на родине, но сейчас находятся на подъеме.
Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) еще поддерживает отношения с администрацией Трампа, но последние опросы показывают, что это может пойти ей во вред. Социологическое агентство Forsa во вторник опубликовало результаты опроса, согласно которым 71% немцев видят в Трампе скорее противника, чем союзника.
Лидер ультраправой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла во вторник заявил, что Европа должна дать ответ на «меры принуждения» со стороны Трампа и приостановить действие торгового соглашения, подписанного между ЕС и США в прошлом году.
Но откровеннее всех высказался Маттиас Карлссон, которого часто называют главным идеологом ультраправых шведских демократов:
Трамп все больше напоминает перевернутого царя Мидаса. Все, к чему он прикасается, превращается в дерьмо.