Reuters: европейские популисты отворачиваются от Трампа, которым недавно восторгались

Европейские ультраправые и популистские партии, которые когда-то поддерживали Дональда Трампа и завоевали авторитет благодаря его похвалам, теперь дистанцируются от президента США из-за его военного вторжения в Венесуэлу и притязаний на Гренландию, сообщает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Администрация Трампа, согласно статье, неоднократно поддерживала крайне правые европейские партии, которые разделяют с Вашингтоном схожую позицию по ряду вопросов, и помогла легитимизировать движения, которые долгое время сталкивались со стигматизацией на родине, но сейчас находятся на подъеме.

Но теперь, когда в Европе усиливается возмущение агрессивными внешнеполитическими шагами Трампа, подход «выжженной земли» Трампа к трансатлантическим отношениям становится для них политическим бременем.

Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) еще поддерживает отношения с администрацией Трампа, но последние опросы показывают, что это может пойти ей во вред. Социологическое агентство Forsa во вторник опубликовало результаты опроса, согласно которым 71% немцев видят в Трампе скорее противника, чем союзника.

Лидер АдГ Алис Вайдель уже обвинила Трампа в нарушении основного предвыборного обещания: не вмешиваться в дела других стран. А сопредседатель партии Тино Хрупалла раскритиковал «методы Дикого Запада».

Лидер ультраправой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла во вторник заявил, что Европа должна дать ответ на «меры принуждения» со стороны Трампа и приостановить действие торгового соглашения, подписанного между ЕС и США в прошлом году.

Британская популистская партия Reform UK, лидер которой Найджел Фарадж долгое время подчеркивал свои тесные связи с Трампом, в понедельник заявила, что «использовать экономические угрозы против страны, которая более ста лет считалась ближайшим союзником США, — это не то, чего мы ожидали».

Но откровеннее всех высказался Маттиас Карлссон, которого часто называют главным идеологом ультраправых шведских демократов:

Трамп все больше напоминает перевернутого царя Мидаса. Все, к чему он прикасается, превращается в дерьмо.

Маттиас Карлссон
член парламента Швеции
