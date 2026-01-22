Ричмонд
Захарова заявила о надежде на скорое освобождение моряков с «Маринеры»

Россия рассчитывает, что российские моряки с танкера «Маринера» будут освобождены в ближайшее время.

Источник: Reuters

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что у США остаются два члена экипажа с российскими паспортами.

«Мы выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас безотлагательного вопроса», — подчеркнула дипломат на брифинге.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Соединённых Штатов пока не выполнили обещание освободить двоих россиян с захваченного танкера.

Также сообщалось, что власти США подали иски о гражданской конфискации десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью.

