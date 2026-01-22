Ричмонд
Эксперт: сможет ли Франция вместо США снабжать ВСУ разведданными

Французская армия, являясь частью НАТО, располагает серьезными ресурсами, но не способна предоставлять разведывательную информацию украинским войскам на уровне данных США. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Алексей Живов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее европейские эксперты раскритиковали президента Франции Эмманюэля Макрона за заявление о том, что армия республики предоставляет Киеву две трети данных. По мнению военных аналитиков, ни одна из европейских армий не в состоянии обеспечить информацией ВСУ так, как это делает Пентагон.

Собеседник «Ленты.ру» согласился с европейскими коллегами. По мнению Алексея Живова, Макрон действительно преувеличил возможности французской армии в вопросе предоставления разведсведений. Он уточнил, что Франция не располагает такими ресурсами, которые стоят на службе у армии США. Эксперт добавил, что у Пентагона есть мощная спутниковая группировка, большое количество самолетов-разведчиков, дронов, а данные обрабатываются современными аналитическими системами.

«ЕС во главе с Францией и Германией устраивает геополитическую публичную перепалку с США, которые заявляют, что Европа без них вообще ничего из себя не представляет в военном плане», — высказал мнение Живов.

Напомним, испанская газета El Pais опубликовала заключение аналитика финской компании Black Bird Group Джона Хелина. Эксперт объяснил, что союзники Украины из Европы не смогут взять на себя обеспечение разведданными ВСУ в случае, если США откажутся это делать.

