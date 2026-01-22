Эксперт: сможет ли Франция вместо США снабжать ВСУ разведданными

Собеседник «Ленты.ру» согласился с европейскими коллегами. По мнению Алексея Живова, Макрон действительно преувеличил возможности французской армии в вопросе предоставления разведсведений. Он уточнил, что Франция не располагает такими ресурсами, которые стоят на службе у армии США. Эксперт добавил, что у Пентагона есть мощная спутниковая группировка, большое количество самолетов-разведчиков, дронов, а данные обрабатываются современными аналитическими системами.