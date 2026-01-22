МИД Германии подтвердил высылку сотрудника российского посольства

Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине по подозрению в работе на российские спецслужбы.
«Правительство ФРГ не будет мириться с шпионажем в Германии, особенно если он прикрывается дипломатическим статусом. Сегодня мы вызвали российского посла и сообщили ему о высылке лица, занимавшегося шпионажем по поручению России», — сообщил МИД ФРГ в соцсети X.
В среду федеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании гражданки Германии и Украины Илоны В. по подозрению в работе на спецслужбы РФ, при этом не приведя никаких доказательств.