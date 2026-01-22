Ричмонд
СМИ: президент Литвы Науседа считает, что ЕС не готов к созданию собственного военного блока

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европа пока не готова к созданию собственного оборонительного блока, который мог бы заменить Североатлантический альянс.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В интервью литовскому новостному порталу 15min он заявил, что Европейский союз не готов к этому ни политически, ни технически, ни в военном плане.

Не считаю, что в настоящее время мы готовы заменить Североатлантический альянс на европейскую НАТО.

Гитанас Науседа
президент Литвы

По его мнению, формирование такого блока потребует значительных усилий и времени, и текущие обсуждения на эту тему кажутся ему несерьезными.

Комментируя выступление Дональда Трампа в Давосе, Науседа подчеркнул важность трансатлантических связей и сказал, что отказ от партнерства с США стал бы «поспешным решением».

В интервью агентству Bloomberg он добавил: «Вся наша деятельность на индивидуальном уровне на уровне Европейского союза должна дополнять НАТО».

