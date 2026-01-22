СМИ: президент Литвы Науседа считает, что ЕС не готов к созданию собственного военного блока

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
В интервью литовскому новостному порталу 15min он заявил, что Европейский союз не готов к этому ни политически, ни технически, ни в военном плане.
Не считаю, что в настоящее время мы готовы заменить Североатлантический альянс на европейскую НАТО.
По его мнению, формирование такого блока потребует значительных усилий и времени, и текущие обсуждения на эту тему кажутся ему несерьезными.
Комментируя выступление Дональда Трампа в Давосе, Науседа подчеркнул важность трансатлантических связей и сказал, что отказ от партнерства с США стал бы «поспешным решением».
