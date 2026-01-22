Ричмонд
В Гагаузии отменили парламентские выборы 22 марта

Выборы в Гагаузии отменили по причине правовой неопределенности.

Источник: Комсомольская правда

Власти Гагаузии отменили назначенные на 22 марта выборы в местный парламент. Причиной стала правовая неопределенность, связанная с составом Центральной избирательной комиссии региона, сообщает пресс-служба Народного собрания автономии.

Решение было принято на внеочередном заседании законодательного органа. Депутаты большинством голосов отменили свое более раннее постановление от ноября 2025 года, где была утверждена дата голосования.

Эта ситуация развивается на фоне серьезных политических процессов в Молдавии. В августе 2025 года суд приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам колонии общего режима.

Её признали виновной в незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года. По аналогичной статье был осужден и еще один известный политик. Тюремный срок также получила экс-секретарь оппозиционной партии «Шор» Светлана Попан.

