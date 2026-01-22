Ричмонд
Захарова: Россия будет противодействовать блокаде Приднестровья

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Методы давления Кишинева заводят в тупик приднестровское урегулирование, российская сторона будет всемерно противодействовать блокаде Приднестровья. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается предотвращения полной блокады Приднестровья, это очень важная тема. Убеждены, что методы любого, в том числе экономического давления, неэффективны, заводят процесс приднестровского урегулирования в тупик. Будем продолжать всемерно противодействовать такому сценарию», — отметила дипломат.

