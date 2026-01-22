Глава ФИФА, президенты, министры: Токаев провел ряд встреч в Давосе (фото)

В Давосе президент Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино.
Напомним, сегодня в Давосе состоялась церемония подписания устава Совета мира — на мероприятии выступил президент США Дональд Трамп, который сделал ряд заявлений. Также мы писали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. В ходе встречи глава государства успел побеседовать с президентом США — позже появились подробности краткой беседы двух лидеров.