Глава ФИФА, президенты, министры: Токаев провел ряд встреч в Давосе (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел ряд встреч в Давосе после подписания устава Совета мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Akorda

В Давосе президент Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, сегодня в Давосе состоялась церемония подписания устава Совета мира — на мероприятии выступил президент США Дональд Трамп, который сделал ряд заявлений. Также мы писали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. В ходе встречи глава государства успел побеседовать с президентом США — позже появились подробности краткой беседы двух лидеров.

