Политолог рассказал, когда Трамп «займется» Кубой

На Кубе сохраняется враждебный для США режим, но с точки зрения прибыли эта страна Трампу неинтересна. Об этом редакции Новостей Mail рассказал политолог Константин Блохин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я думаю, что непосредственно сейчас Кубой Трамп заниматься не будет. Во-первых, надо сначала с Гренландией разобраться, интегрировать ее в систему США. Во-вторых, с Венесуэлой еще не все закончено. Кроме того, есть еще и Иран», — пояснил эксперт.

Политолог обратил внимание, что Трампа на сегодняшний день не устраивает режим на Кубе, тогда как в той же Венесуэле свержение режима не являлось единственной целью. Каракас — это ключ к сокровищнице природных ресурсов, которые интересны США для извлечения прибыли.

Сегодня Трамп не будет предпринимать кардинальных действий относительно Кубы, если только она сама не спровоцирует его, отметил эксперт.

«Или там появится какое-то усиление, например, российской или китайской инфраструктуры, то это может стать триггером», — пояснил Блохин.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Дональда Трампа ищет поддержку в кубинском, чтобы к концу 2026 года сменить власть в стране.

