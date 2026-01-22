США и ХАМАС договорились о передаче оружия, сообщили СМИ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил 14 января о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он отметил, что второй этап включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. В этот же день МИД Египта, Катара и Турции в совместном заявлении объявили о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее занимал пост замминистра в палестинском правительстве по развитию промышленных зон.