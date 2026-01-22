FT: Польша планирует усилить свою роль в «защите» Балтийского моря

Такое решение, согласно статье, заместитель министра обороны Польши Павел Бейда объяснил «российской угрозой» и «гибридной войной», отметив, что Польша «должна активно участвовать в обеспечении безопасности в Балтийском море».
По данным FT, сейчас Варшава в сотрудничестве с Британией строит три фрегата в Гдыне, на северном побережье Балтийского моря. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд евро. Корабли должны поступить на вооружение в период с 2029 по 2031 год. Это, согласно статье, поможет возродить верфь, которая оказалась на грани банкротства из-за нехватки финансирования.
В ноябре Польша договорилась о покупке у Швеции трех подводных лодок за 2,3 млрд евро. Кроме того, она ввела в строй новые тральщики и приступила к строительству спасательного судна для поддержки операций подлодок.
Как уточняет FT, до сих пор на вооружении ВМС Польши были два фрегата, построенные США в 1970-х годах, и одна подлодка советских времен, переданная стране в 1986 году.
В сентябре Польша и Швеция провели первые в истории совместные военные учения в Балтийском море. В октябре Варшава разработала законопроект, наделяющий командующих Военно-морскими силами более широкими полномочиями в части применения военной силы в случае возникновения угрозы.
По данным FT, после начала военного конфликта на Украине в 2022 году Варшава в основном направляла дополнительные средства на оборону на нужды Военно-воздушных сил и армии, которая сейчас считается крупнейшей в Европейском союзе.