FT: Польша планирует усилить свою роль в «защите» Балтийского моря

По данным FT, сейчас Варшава в сотрудничестве с Британией строит три фрегата в Гдыне, на северном побережье Балтийского моря. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд евро. Корабли должны поступить на вооружение в период с 2029 по 2031 год. Это, согласно статье, поможет возродить верфь, которая оказалась на грани банкротства из-за нехватки финансирования.