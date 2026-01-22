Ричмонд
Макрон: Франция задержала нефтяной танкер, следовавший из России

Французский флот перехватил в Средиземном море нефтяной танкер. Как заявил Эмманюэль Макрон, судно следовало из России и находится под международными санкциями. Также экипаж подозревают в использовании поддельного флага.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Военно-морские силы Франции провели операцию по перехвату нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря. Предположительно следовавший из России танкер задержали из-за подозрения в нарушении санкций. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X, передает ТАСС.

По словам французского лидера, операция прошла утром 22 января при поддержке союзников республики. Макрон уточнил, что судно находится под международными санкциями, а его экипаж подозревают в использовании поддельного флага.

РБК со ссылкой на портал Maritima пишет, что задержанным судном оказался танкер Grinch, который вышел из Мурманска. Судно ходит под флагом Коморских Островов, однако при проверке документов у французских военных возникли сомнения, что флаг используется законно.

В начале недели вооруженные силы США задержали танкер Sagitta под флагом Либерии в Карибском море, который числился в санкционном списке американского минфина.

