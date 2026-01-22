Макрон: Франция задержала нефтяной танкер, следовавший из России

Военно-морские силы Франции провели операцию по перехвату нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря. Предположительно следовавший из России танкер задержали из-за подозрения в нарушении санкций. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X, передает ТАСС.
По словам французского лидера, операция прошла утром 22 января при поддержке союзников республики. Макрон уточнил, что судно находится под международными санкциями, а его экипаж подозревают в использовании поддельного флага.
РБК со ссылкой на портал Maritima пишет, что задержанным судном оказался танкер Grinch, который вышел из Мурманска. Судно ходит под флагом Коморских Островов, однако при проверке документов у французских военных возникли сомнения, что флаг используется законно.
В начале недели вооруженные силы США задержали танкер Sagitta под флагом Либерии в Карибском море, который числился в санкционном списке американского минфина.