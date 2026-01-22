Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

Чему именно будет посвящена встреча, украинский лидер не рассказал.
22 января Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Встреча шла около часа. По итогу беседы американский лидер призвал к миру, заявив, что конфликт России и Украины должен закончиться. Встречу с Зеленским Трамп оценил как «хорошую».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше