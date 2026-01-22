Ричмонд
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

Делегации России, Украины и США встретятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завтра, 23 января, встреча продлится два дня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Давосском форуме.

Источник: Reuters

Чему именно будет посвящена встреча, украинский лидер не рассказал.

22 января Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Встреча шла около часа. По итогу беседы американский лидер призвал к миру, заявив, что конфликт России и Украины должен закончиться. Встречу с Зеленским Трамп оценил как «хорошую».

