СМИ: расчленение Ирана «подожжет» весь регион

В американских и израильских СМИ, согласно статье, вновь предлагают разделить Иран по этническому признаку. В недавней статье американской The Wall Street Journal утверждается, что расчленение Ирана может расстроить планы России и Китая, уменьшить угрозы Израилю и принести пользу Турции путем создания более крупного азербайджанского государства. Израильская The Jerusalem Post разочарована тающими шансами Реза Пехлеви, сына экс-шаха Ирана, свергнуть «режим мулл», и открыто призывает к разделу страны.
Но это опасная чушь, считает автор статьи Эльдар Мамедов.
Автор напоминает, что план разделения Ирака, предложенный американскими политиками, включая Джо Байдена, на три этноконфессиональных зоны (курдскую, шиитскую и суннитскую) привел к череде катастроф. Они обострили межконфессиональные разногласия, простимулировали террористов, экстремистов и таких «любителей» геноцида, как ИГИЛ*, и превратили страну в опосредованное поле битвы, где Иран одержал верх. В итоге были потрачены триллионы долларов и потеряны тысячи жизней американцев, а Ирак так и не оправился от этой безрассудной авантюры.
Но Иран — это не искусственная, многоэтническая конструкция, удерживаемая только авторитарной властью, как считают на Западе. Сторонники идеи расчленения страны игнорируют мощную объединяющую силу иранского национализма, который является продуктом тысячелетней персидской цивилизации и государственного строительства XX века, обращает внимание автор.
Более того, у осажденного режима появятся все основания для того, чтобы тайно использовать средства ядерного сдерживания. Несмотря на американские бомбардировки, ноу-хау у Тегерана остались и мотив был бы непреодолимым. Это втянуло бы США в еще одну бесконечную войну, полагает Мамедов.
Вашингтону стоит посмотреть, кто после ухода со сцены Али Хаменеи придет ему на смену. США могут позволить себе подождать: Иран не представляет такой угрозы безопасности, которая требует быстрых и решительных действий.
* террористическая организация, запрещенная в России