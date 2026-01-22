СМИ: расчленение Ирана «подожжет» весь регион

Автор напоминает, что план разделения Ирака, предложенный американскими политиками, включая Джо Байдена, на три этноконфессиональных зоны (курдскую, шиитскую и суннитскую) привел к череде катастроф. Они обострили межконфессиональные разногласия, простимулировали террористов, экстремистов и таких «любителей» геноцида, как ИГИЛ*, и превратили страну в опосредованное поле битвы, где Иран одержал верх. В итоге были потрачены триллионы долларов и потеряны тысячи жизней американцев, а Ирак так и не оправился от этой безрассудной авантюры.