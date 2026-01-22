Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: расчленение Ирана «подожжет» весь регион

Идея раздела Ирана является опасной чушью, а ее реализация может привести к катастрофическим последствиям, пишет американский журнал The American Conservative.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В американских и израильских СМИ, согласно статье, вновь предлагают разделить Иран по этническому признаку. В недавней статье американской The Wall Street Journal утверждается, что расчленение Ирана может расстроить планы России и Китая, уменьшить угрозы Израилю и принести пользу Турции путем создания более крупного азербайджанского государства. Израильская The Jerusalem Post разочарована тающими шансами Реза Пехлеви, сына экс-шаха Ирана, свергнуть «режим мулл», и открыто призывает к разделу страны.

Но это опасная чушь, считает автор статьи Эльдар Мамедов.

Такие призывы сулят Ирану, который в четыре раза больше Ирака, более масштабную катастрофу.

Автор напоминает, что план разделения Ирака, предложенный американскими политиками, включая Джо Байдена, на три этноконфессиональных зоны (курдскую, шиитскую и суннитскую) привел к череде катастроф. Они обострили межконфессиональные разногласия, простимулировали террористов, экстремистов и таких «любителей» геноцида, как ИГИЛ*, и превратили страну в опосредованное поле битвы, где Иран одержал верх. В итоге были потрачены триллионы долларов и потеряны тысячи жизней американцев, а Ирак так и не оправился от этой безрассудной авантюры.

Но Иран — это не искусственная, многоэтническая конструкция, удерживаемая только авторитарной властью, как считают на Западе. Сторонники идеи расчленения страны игнорируют мощную объединяющую силу иранского национализма, который является продуктом тысячелетней персидской цивилизации и государственного строительства XX века, обращает внимание автор.

Распад или фрагментация Ирана создадут вакуум в сфере безопасности, который неизбежно заполнят «вооруженные опасные люди».

Более того, у осажденного режима появятся все основания для того, чтобы тайно использовать средства ядерного сдерживания. Несмотря на американские бомбардировки, ноу-хау у Тегерана остались и мотив был бы непреодолимым. Это втянуло бы США в еще одну бесконечную войну, полагает Мамедов.

На его взгляд, интересам США в большей степени отвечает политика «стратегического терпения».

Вашингтону стоит посмотреть, кто после ухода со сцены Али Хаменеи придет ему на смену. США могут позволить себе подождать: Иран не представляет такой угрозы безопасности, которая требует быстрых и решительных действий.

* террористическая организация, запрещенная в России

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше