Лукашенко ввел персональную ответственность для посла в России Селиверстова

Президент Беларуси Александр Лукашенко ввел персональную ответственность для нового посла в России, которым был назначен экс-глава Министерства финансов Юрий Селиверстов. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Селиверстов также по совместительству будет являться Полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Соответствующий указ подписал глава Беларуси в четверг, 22 января.
Согласно указу, Юрий Селиверстов наделяется полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства, а также отношений с Россий. Новый посол будет представлять страну в контактах с должностными лицами, государственными органами РФ, Союзного государства по вопросам, которые касаются двустороннего сотрудничества.
Кроме того, Юрий Селиверстов сможет вносить в белорусское правительство, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Мингорисполком, иные органы и организации предложения по вопросам, связанным с торгово-экономическим и инвестиционным сотрудничеством с Россией. Также новый посол Беларуси в РФ будет осуществлять координацию деятельности республиканских органов госуправления и иных организаций, которые подчинены правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства и давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию.
В телеграм-канале обратили внимание, что Юрий Селиверстов несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с РФ.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового министра финансов, назвав денежного человека в Беларуси.
Также глава республики назвал второе ее правительство.