Лукашенко ввел персональную ответственность для посла в России Селиверстова

Кроме того, Юрий Селиверстов сможет вносить в белорусское правительство, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Мингорисполком, иные органы и организации предложения по вопросам, связанным с торгово-экономическим и инвестиционным сотрудничеством с Россией. Также новый посол Беларуси в РФ будет осуществлять координацию деятельности республиканских органов госуправления и иных организаций, которые подчинены правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства и давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию.