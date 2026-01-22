Ричмонд
Завершение украинского конфликта отвечает интересам США, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Reuters

«Мир (на Украине — ред.) наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов Америки», — сказал Вэнс, выступая в штате Огайо.

