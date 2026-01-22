Ричмонд
Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и игнорировании интересов Европы

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что президент США Дональд Трамп не прислушивается к интересам Европы.

Источник: Reuters

«Президент Трамп любит себя таким, какой он есть. И он говорит, что любит Европу, но он не будет прислушиваться к Европе в ее нынешнем виде», — сказал Зеленский во время своего выступления в Давосе.

Встреча Зеленского и Трампа на форуме в Давосе прошла в четверг. Зеленский и страны Европы постоянно выражают недовольство стремлением администрации США выслушать российскую сторону и пытаются повлиять на позицию Трампа по Украине.

