Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и игнорировании интересов Европы

«Президент Трамп любит себя таким, какой он есть. И он говорит, что любит Европу, но он не будет прислушиваться к Европе в ее нынешнем виде», — сказал Зеленский во время своего выступления в Давосе.
Встреча Зеленского и Трампа на форуме в Давосе прошла в четверг. Зеленский и страны Европы постоянно выражают недовольство стремлением администрации США выслушать российскую сторону и пытаются повлиять на позицию Трампа по Украине.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше