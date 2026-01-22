Лукашенко изменил межправительственные соглашения по газу с Россией

Глава государства одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух протоколов. Этими документами вносятся изменения в межправительственные соглашения с Россией в газовой сфере от 2011 году. Соответствующий указ был подписан Александром Лукашенко в четверг, 22 января.