Лукашенко изменил межправительственные соглашения по газу с Россией

Лукашенко одобрил изменения в соглашения по газу с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил межправительственные соглашения по газу с Россией. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух протоколов. Этими документами вносятся изменения в межправительственные соглашения с Россией в газовой сфере от 2011 году. Соответствующий указ был подписан Александром Лукашенко в четверг, 22 января.

В телеграм-канале уточнили, что на проведение переговоров по проектам протоколов, а также их подписание было уполномочено белорусское правительство.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ввел персональную ответственность для посла в России Юрия Селиверстова.

Тем временем глава государства сказал, почему в России должен работать посол- «непоседа».

Кроме того, адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
