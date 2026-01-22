«Мир попадает в ловушку»: писатель Сергей Лукьяненко о том, что нас ждет в будущем

«У Китая, и правда, нарастают проблемы, связанные со старением населения. Молодежи у них все меньше. И эта проблема по всему миру ударит. В Нигерии рождается больше детей за год, чем во всей Европе. Мир начнет меняться — в изменении национального, расового состава многих стран. Это, вероятно, приведет к колоссальным потрясениям», — пояснил Лукьяненко в разговоре с KP.RU.