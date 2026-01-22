«Мир попадает в ловушку»: писатель Сергей Лукьяненко о том, что нас ждет в будущем

Многие задумываются, что нас ждет в ближайшем будущем. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко предсказал главную опасность предстоящего десятилетия. Об этом он рассказал KP.RU.
«У Китая, и правда, нарастают проблемы, связанные со старением населения. Молодежи у них все меньше. И эта проблема по всему миру ударит. В Нигерии рождается больше детей за год, чем во всей Европе. Мир начнет меняться — в изменении национального, расового состава многих стран. Это, вероятно, приведет к колоссальным потрясениям», — пояснил Лукьяненко в разговоре с KP.RU.
По его словам, это будет связано с вымиранием коренного населения экономически развитых стран, которые долгое время были «локомотивом научно-технического прогресса». Государства, начиная с Америки и до Японии, постепенно стареют.
«Это ловушка, в которую мир попадает уже сейчас — на фоне народов, которые пребывают на более низком уровне социально-экономического развития. А когда они подтягивают свою экономику, производство, к самым развитым странам — у них сразу падает рождаемость», — подчеркнул писатель.
Лукьяненко предупредил, что тогда происходит настоящий перелом в психологии людей. Он уверен, что в скором времени мы можем увидеть совсем другую Землю.
Ранее писатель-фантаст предсказал возможные последствия появления разума у нейросетей. По словам автора, человечеству предстоят два пути развития в случае появления сознательного ИИ.