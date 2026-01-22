FT узнала, что Трамп и Рютте пересмотрели статус армии США в Гренландии

21 января Трамп заявил, что провел «очень продуктивную встречу» с Рютте, в ходе которой была сформирована основа «для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона». После встречи генсек НАТО заявил, что для заключения сделки по Гренландии предстоит проделать еще много работы. Кроме того, в Давосе Рютте заявил, что споры вокруг Гренландии не должны «затмевать Украину», помощь Киеву должна стать приоритетом номер один.