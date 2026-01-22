FT назвала отсутствие соглашения с США о восстановлении Украины ударом для Киева

«Документы, обговоренные с чиновниками США в преддверии саммита, были оставлены в незаконченном виде и неподписанными», — пишет издание. Оно добавляет, что Трамп покинул Давос, где проходит сессия Всемирного экономического форума, после часовой встречи с Зеленским.
При этом, как говорится в статье, «стороны не взяли на себя никаких обязательств, что стало ударом для Зеленского, который попытался заставить своего американского коллегу взять дополнительные обязательства по поддержке Украины».
Как ранее замечало издание, одной из причин, по которой США отказались подписывать в Давосе план послевоенного восстановления Украины, стало желание американской стороны услышать точку зрения Москвы. Как напомнило в этой связи издание, президент РФ Владимир Путин в четверг примет специального посланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.