В Кронштадте на площадке ОЭЗ появится полигон для испытания беспилотников

В Кронштадте на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) может появиться полигон для испытаний беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на заявление главы комитета по промышленной политике и инновациям Александра Ситова.
Он рассказал, что в рамках реализации проекта власти рассматривают возможность использования аэродрома «Бычье поле». Он может перейти в аренду компании «Технопарк Санкт-Петербурга».
«На этой территории Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем создаст специализированный испытательный полигон», — сообщил Ситов.
На площадке в дальнейшем могут проводиться летательные испытания беспилотных авиационных систем, демонстрационные полеты и тесты робототехнических комплексов.
Ранее KP.RU сообщал, что предприятие «Уралдронзавод» отправило партию тяжелых беспилотников «Бердыш» в зону СВО. Дроны прошли все испытания и подтвердили свою надежность для использования армией РФ.