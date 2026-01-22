Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кронштадте на площадке ОЭЗ появится полигон для испытания беспилотников

Аэродром «Бычье поле» в Кронштадте может стать полигоном для испытания беспилотных авиационных систем.

Источник: Комсомольская правда

В Кронштадте на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) может появиться полигон для испытаний беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на заявление главы комитета по промышленной политике и инновациям Александра Ситова.

Он рассказал, что в рамках реализации проекта власти рассматривают возможность использования аэродрома «Бычье поле». Он может перейти в аренду компании «Технопарк Санкт-Петербурга».

«На этой территории Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем создаст специализированный испытательный полигон», — сообщил Ситов.

На площадке в дальнейшем могут проводиться летательные испытания беспилотных авиационных систем, демонстрационные полеты и тесты робототехнических комплексов.

Ранее KP.RU сообщал, что предприятие «Уралдронзавод» отправило партию тяжелых беспилотников «Бердыш» в зону СВО. Дроны прошли все испытания и подтвердили свою надежность для использования армией РФ.