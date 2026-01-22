В Кронштадте на площадке ОЭЗ появится полигон для испытания беспилотников

В Кронштадте на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) может появиться полигон для испытаний беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на заявление главы комитета по промышленной политике и инновациям Александра Ситова.