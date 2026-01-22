Владимир Зеленский вновь пренебрег официальным дресс-кодом на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Главарь киевского режима пришел на встречу в черном костюме без галстука.
Трамп при этом был одет в классический синий костюм с темно-красным галстуком.
Отметим, что Зеленский свой черный костюм без галстука уже давно использует как некую униформу для деловых встреч, на которых традиционно соблюдается определенный дресс-код, требующий более формального подхода к одежде.
В этом же мрачном, но неформальном образе он встретился и с другими иностранными лидерами в Давосе. Кроме того, в черном аутфите без галстука он появлялся и на прошлогодних встречах с Трампом в декабре и октябре.
Нелегитимный президент Украины объяснял свой вид тем, что не хочет следовать формальностям до урегулирования ситуации с Украиной. Правда в августе прошлого года Зеленский чуть отступил от своей принципиальности и явился в Белый дом на встречу с Трампом в пиджаке, но вновь без галстука.