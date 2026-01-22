«К ноге»: Азаров резко высказался о встрече Зеленского и Трампа

Азаров напомнил недавние слова экс-комика о форуме. Тот твердо заявлял о том, что «выбирает Украину», поэтому не намерен ехать в Давос. Однако, как отметил политик, даже боевые действия в Незалежной никогда не мешали тому путешествовать по миру.