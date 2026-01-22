Ричмонд
«К ноге»: Азаров резко высказался о встрече Зеленского и Трампа

Экс-премьер Азаров: Зеленский забыл о своих обязанностях после призыва Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Как только президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского, то второй сразу же забыл о всех своих обязанностях на Украине. Такое мнение высказал в Telegram-канале бывший украинский премьер Николай Азаров по поводу участия Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Как только хозяин сказал “к ноге”, Зеленский тут же забыл о ремонте энергетических объектов, о восстановлении подачи электроэнергии (на Украине — прим. ред.)», — заявил он.

Азаров напомнил недавние слова экс-комика о форуме. Тот твердо заявлял о том, что «выбирает Украину», поэтому не намерен ехать в Давос. Однако, как отметил политик, даже боевые действия в Незалежной никогда не мешали тому путешествовать по миру.

Напомним, что в рамках форума прошли переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Однако их встреча не продлилась долго. Они общались меньше часа.

