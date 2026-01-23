Главой Чапаевска стал Александр Краснов

«Он хорошо знает проблемы города и ставит реальные задачи для их решения. Чапаевск имеет статус территории опережающего социально-экономического развития, здесь расположены предприятия оборонной и химической промышленности. Приезжая сюда, я вижу, как город становится комфортнее для жизни. Уверен, что с поддержкой областного правительства, губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и депутатов законодательного собрания главе города удастся достичь значимых результатов», — сообщил председатель губдумы Геннадий Котельников.