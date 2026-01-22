Ричмонд
«Каждый получит по заслугам». Орбан ответил на оскорбления Зеленского

БУДАПЕШТ, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на оскорбления со стороны Владимира Зеленского, заявив, что жизнь их рассудит и каждый получит по заслугам. При этом глава венгерского правительства назвал своего оппонента человеком, который не хочет или не может прекратить войну.

Источник: AP 2024

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника».

Прозрачный намек заставил Орбана опубликовать ответ Зеленскому. Обратившись к нему со словами «дорогой Владимир», он в то же время сразу указал, что они «никогда не поймут друг друга». «Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек, находящийся в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне — несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказывает вам всяческую помощь», — написал Орбан в Х.

«Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не сможем поддержать ваши военные усилия. Украинский народ, конечно же, несмотря на ваши тщательно подобранные оскорбления, по-прежнему может рассчитывать на то, что мы продолжим снабжать вашу страну электроэнергией и топливом, и мы также продолжим оказывать поддержку беженцам, прибывающим с Украины», — заверил премьер.

«Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам», — заключил Орбан, подписавшись под ответным письмом Зеленскому просто «Виктор».

