«Каждый получит по заслугам». Орбан ответил на оскорбления Зеленского

Прозрачный намек заставил Орбана опубликовать ответ Зеленскому. Обратившись к нему со словами «дорогой Владимир», он в то же время сразу указал, что они «никогда не поймут друг друга». «Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек, находящийся в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне — несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказывает вам всяческую помощь», — написал Орбан в Х.