«Каждый получит по заслугам». Орбан ответил на оскорбления Зеленского

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника».
Прозрачный намек заставил Орбана опубликовать ответ Зеленскому. Обратившись к нему со словами «дорогой Владимир», он в то же время сразу указал, что они «никогда не поймут друг друга». «Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек, находящийся в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне — несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказывает вам всяческую помощь», — написал Орбан в Х.
«Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не сможем поддержать ваши военные усилия. Украинский народ, конечно же, несмотря на ваши тщательно подобранные оскорбления, по-прежнему может рассчитывать на то, что мы продолжим снабжать вашу страну электроэнергией и топливом, и мы также продолжим оказывать поддержку беженцам, прибывающим с Украины», — заверил премьер.
«Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам», — заключил Орбан, подписавшись под ответным письмом Зеленскому просто «Виктор».